Mainit na kape

Maraming Pilipino, lalo na ang mga kabataan at nag-oopisina, ang tumatangkilik sa mga kapihan kaya naman maraming ganitong negosyo ang nagsulputan. Ngunit sa dami ng mga kapihan sa mga naglalakihang shopping mall at maging sa loob ng mga subdivision, ang kapeng hinahain nila sa mga parokyano ay halos angkat o imported sa kadahilanang kakaunti lamang ang pinagkukunan ng kape sa bansa. Kaunti lamang ang nagtatanim ng kape kaya kulang ang supply. Ang kakulangan ay pinupuno ng imported na kape, lalo na sa isang sikat na kapihan kung saan napakamahal ng sari-saring inuming kape.

Ayon sa grupo ng mga magsasaka na Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc., 80 hanggang 85 porsyento ng iniinom na kape sa bansa ay angkat. Sinabi ng pangulo ng grupo na si Danilo Fausto na kailangang magtanim ng 5 milyong puno ng kape kada taon sa Pilipinas upang mataasan ang pinagkukunan ng buto ng kape at masuplayan ang mga kapihan sa bansa.

Sa kasalukuyan, ang mga plantasyon ng kape sa bansa ay nakakalikha lamang ng 300 kilo ng buto ng kape kada ektarya. Ang isang puno ng kape ay kayang magbunga ng katumbas na 500 kilo ng kape. Kaya naman naglaan ng pondo ang Department of Agriculture para bumili ng milyun-milyong buto ng kape para sa mga magsasaka ng kape sa buong bansa.

Ayon kay Fausto, dapat ay matagal nang naipamahagi ng supplier ng punla ang mga buto ng kape at naitanim na ang mga ito. Dapat nga na bumubunga na ang mga puno ng kape, aniya. Sa kasamaang palad, wala ang mga buto ng kape at wala ring puno ng kape.

Kahit hindi uminom ng kape ang kalihim ng agrikultura ay nenerbiyosin siya dahil sa nawawalang buto ng kape o milyun-milyong pisong pondo na ipambibili ng buto. Palaisipan kung nasaan ang mga tinanim na puno ng kape o ang perang inilaan dito.

Masarap inumin ang kape kung ito'y mainit. Parehong mainit ang inuming kape sa nawawalang buto ng kape ngunit hindi nakakatuwa ang huli. Tila may nambudol na naman ng pondo ng bayan para magpayaman sa sarili.

Pinaiimbistigahan na ng DA ang nawawalang mga buto ng kape. Kung mapatunayang ninakaw ang pondong pambili ng buto ng kape, tiyak na babalutin ng matinding galit ang kontroversyang ito. Galit na sing-init ng kape ang magiging pakiramdam ni Kalihim Francisco Tiu Laurel. Kumukulong init ng ulo na nakakapaso.