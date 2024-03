Hidilyn Diaz nagsisilbing inspirasyon

Para sa kanyang dedikasyon, disiplina, passion at commitment, ang Tokyo Olympics gold medalist na si Hidilyn Diaz ay pararangalan sa 1st Women in Sports Awards sa Miyerkules sa Rizal Memorial Coliseum.

Si Diaz, na nagsumikap hanggang sa maging unang Pilipino na nanalo ng Olympic gold medal, ay kikilalanin bilang Flame Awardee kasama ang volleyball ace na si Alyssa Valdez, skateboarder Margielyn Diaz, cue artist Rubilen Amit at mountain climber Carina Dayondon sa event na inorganisa. ng Philippine Commission on Women katuwang ang Philippine Sports Commission.

“Hidilyn, Margielyn, Alyssa, Rubilen and Carina have been the paragons of passion and dedication, inspiring legions of fans while motivating others in pursuing careers in their respective disciplines,” saad ni PSC commissioner Olivia “Bong” Coo.

Si Diaz ay isang pangunahing halimbawa ng tiyaga dahil kinailangan niyang makipagkumpetensya sa apat na edisyon ng Olympics bago tuluyang masungkit ang gintong medalya sa women’s 55-kilogram division sa Tokyo noong 2021.

Sa kabila ng pagiging isang icon ng palakasan, si Diaz at ang kanyang asawa, si Julius Naranjo, ay nagtatag ng isang kampo ng pagsasanay para sa mga aspiring weightlifters sa Jala-Jala, Rizal.

Ngayon, si Diaz ay nagba-shooting para sa isang pabalik na flight sa Olympics upang masungkit muli ang gintong medalya at ipagmalaki ang mga Pilipino, lalo na ang mga babaeng atleta.

“Don’t forget that I am a woman,” sabi ni Diaz matapos niyang mahalal bilang miyembro ng Athletes Commission of the International Weightlifting Federation noong nakaraang taon.

“I represent women’s weightlifting and I have a say in the development of our sport. This is fundamental for me,” dagdag niya.

Kikilalalnin rin sa gala event na suportado ng Milo, CEL Logistics at Wrist Pod si Valdez, na naging poster girl ng local women’s volleyball sa loob ng mahigit isang dekada mula nang pumasok sa eksena bilang isang mahuhusay na rookie spiker sa Ateneo Lady Blue Eagles.

Naglalaro ngayon para sa multi-titled Creamline Cool Smashers, si Valdez ay nagbunga ng isang henerasyon ng mga batang babae na sabik na maglaro ng volleyball, na nag-ambag sa kahanga-hangang paglago ng sport.

Sa kabilang banda, bumangon si Didal sa pagsungkit ng kanyang unang gintong medalya sa women’s street skateboarding event sa kanyang di malilimutang Asian Games debut sa 19th edition na ginanap sa Jakabaring Sports Complex sa Palembang, Indonesia noong 2018.