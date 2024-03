Elle Villanueva dating introvert

Inamin ng aktres na si Elle Villanueva na isa umano sa mga rason nang pagpasok niya sa showbiz ay upang mabago ang kanyang pagiging introvert.

Ayon sa dalaga, talagang mahiyain siya in real life.

Nagpapasalamat rin siya sa mga nag-aabang sa pinagbibidahan niyang revenge drama na Makiling dahil mataas na ratings nito sa afternoon prime block ng GMA at extended ang naturang teleserye.

“Nakakatuwa po noong sabihin nila na extended ang Makiling. Mataas po ‘yung expectations namin lahat sa show. Kaya we all do our best from the cast, our director [Conrado Peru], the whole team, talagang binigay nila yung best nila. And we are so happy na talagang nag-reflect ‘yung efforts namin sa ratings. Sobrang close na ‘yung project sa puso namin. Tsaka inaabangan talaga ng marami kung anong pa ang gagawin ko sa Crazy 5. Very creative ang writers ng show sa pag-iisip ng revenge ni Almira,” sabi ni Elle.

Si Myrtle Sarrosa, who plays Portia sa Makiling, ang tatanggap ng maraming pananakit mula sa paghiganti ni Amira. Pero ayon kay Elle, friends sila ni Myrtle at nagtutulungan pa sila tuwing may mabibigat at nadugong eksena.

Dagdag pa ng dalaga, hindi niya akalain na magagawa niyang gampanan ang role na tulad kay Amira na isang matapang at palaban na babae. Aminado kasi ang aktres na mahiyain siya noong pasukin niya ang showbiz.

“Kasi every time I enter a new type of thing, tulad nito sa showbiz, lagi ako nangangapa. So, mahihiyain talaga ako. Kahit ilagay mo ako ngayon sa room of people na hindi ko kilala pa or like bago sa akin, nangangapa ako palagi. Parang medyo kalkulado yung galaw ko,” sabi ni Elle.

“Hindi ako masyado maingay in front of everybody. Kapag nilagay mo ako sa isang table tapos madaming tao, hindi ako masyado nagsasalita. Observant lang. So, ngayon, ‘yung confidence ko na build ko lang siguro dahil risk taker lang talaga ako. So, marami ang nagulat, lalo na ‘yung mom ko na bigla akong nag-artista, I can speak na sa interviews, na kaya ko umarte in front of the camera. Kasi, ang pananaw ko sa buhay, ‘yung kung nahihirapan ako sa isang bagay, gusto ko siyang gawin ng gawin para masanay ako,” dagdag niya.