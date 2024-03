Pia Wurtzbach fangirl mode

Maraming netizens ang natutuwa ngayon kay Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach matapos niyang ibahagi ang kanyang karanasan sa isang recent fashion event sa Seoul, South Korea.

Talagang hindi napigilan kasi ni Pia na magpakuha ng larawan sa mga sikat na K-Pop stars kasama na Korean personalities na sina BLACKPINK Lisa, SEVENTEEN Mingyu, at ENHYPEN members na sina Jungwon at Ni-ki.

Bukod sa kanila, nakasama rin ng Pinay beauty queen ang Japanese model na si Hikari Mori, Thai actor-musician na si Mile Phakphum Romsaithing, Singaporean actress na si Fiona Xie, at Singaporean actor na si Ayden Sng.

May picture din sila ng Pinay actress na si Nadine Lustre.

Sa kanyang IG, inamin ni Pia na kinilg siya that time, pero hindi niya ito pinahalata.

“Came out to play with @bulgari to celebrate #BulgariStudio, got to meet some amazing people, and reconnected with some old friends too [laughing emoji],” sabi ni Pia “Trying to keep my cool pero kilig na kilig din ako (but it’s giving me butterflies too)! [smiling face with hearts emoji]”

Magugunita na nitong buwan lang din nang magkita si Pia at si Sandara Park sa Paris fashion Week.