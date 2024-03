NUGGETS TINAMBAKAN ANG SPURS

WASHINGTON (AFP) -- Dinomina ni Nikola Jokic ang rookie na si Victor Wembanyama sa isang big-man battle nang talunin ng National Basketball Association champion Denver ang San Antonio habang pinalakas ni Zion Williamson ang New Orleans laban sa Los Angeles Clippers.

Umiskor si two-time NBA Most Valuable Player Jokic ng 31 puntos sa 13-of-19 shooting habang nagdagdag si Jamal Murray ng 15 puntos at 10 rebounds sa 117-106 panalo ng Denver laban sa Spurs sa Austin, Texas.

Naunat ng Nuggets ang kanilang sunod na panalo sa limang laro at inagaw ang nag-iisang pag-aari ng Western Conference lead sa 47-20, kalahating laro sa unahan ng Oklahoma City na may pangalawang pinakamahusay na rekord sa NBA sa likod ng Boston (52-14).

"Holding onto first place is a big deal for us," saad ni reserve Christian Braun. "We've been on a roll. Our starters have been doing a really good job, playing really well since the All-Star break. That's what we've got to do. I'm here to give Jokic and Jamal a rest."

Ang French 20-year-old rookie na si Wembanyama ay may 17 puntos sa 4-of-12 shooting mula sa sahig, naging 1-of-5 mula sa 3-point range, at nagdagdag ng siyam na rebound, dalawang assist, dalawang steals at tatlong block para sa Spurs , ang West doormat sa 14-53.

Sa New Orleans, umiskor si Williamson ng 34 puntos para pangunahan ang Pelicans laban sa Clippers 112-104.

Ang 23-anyos na US power forward ay nagsalpak ng 14-of-21 shots mula sa sahig at nagdagdag ng pitong rebounds, apat na assists, tatlong steals at isang blocked shot para sa Pelicans, na umunlad sa 40-26 habang ang Clippers, wala si James Harden dahil sa pinsala sa balikat, dumulas sa 42-24.

Ang New Orleans ay huminto sa loob ng dalawang laro ng Los Angeles para sa ikaapat sa West at nasungkit ang isang season tie-break laban sa Clippers, ngunit hindi ito tinawag ni Williamson na isang pahayag na tagumpay.

"I want to win," sabi ni Williamson. "Simple as that. They can take it how they want. I just wanted to win. Every game matters. If you want to be in a good spot in the standings you've got to win every game. That's the mindset."

Lalong natuwa si Williamson sa ginawang pagtatanggol laban sa mga bituin ng Clippers na sina Paul George at Kawhi Leonard.

"They're both elite shotmakers. They're going to hit some shots," sabi ni Williamson. "Just being physical and communicating. That was the game plan."

Umiskor si George ng 26 puntos sa 10-of-21 shooting, 3-of-9 mula sa three-point range, habang si Leonard ay 8-of-15 mula sa sahig at 1-of-3 mula sa labas ng arc para sa 23 puntos upang pangunahan ang Clippers.

Si Devin Booker ng Phoenix ay umiskor ng 21 puntos at nagpasa ng 11 assists para pukawin ang Suns sa panalo 107-96 sa Charlotte.

Nagdagdag si Grayson Allen ng 17 puntos, si Bradley Beal ay may 15 at si Jusuf Nurkic ay may 13 puntos at 21 rebounds para sa Suns (39-28).

Umiskor si Kevin Durant ng Phoenix ng 13 puntos at ngayon ay nangangailangan ng 20 pa para maipasa ang 28,596 ni Shaquille O'Neal para sa ikawalo sa listahan ng lahat ng oras ng pagmamarka ng NBA.