Gabbi Garcia ready na sa kasal?

Mukhang ready na ang aktres na si Gabbi Garcia na dalhin na sa next level ang relasyon niya sa aktor na si at Khalil Ramos matapos ibunyag ng dalawa na pinag-uusapan na nila ang planong pagpapakasal.

Sa panayam with King of Talk Boy Abunda, inamin ng couple na ito ang “end goal” nila.

“Same naman talaga kami ng end goal. Even at the start of this relationship, why waste time with someone you don’t wanna end up with,” sabi ni Gabbi.

Ayon pa sa aktres, hindi sila takot na pag-usapan ang ganitong klaseng topic dahil normal lang daw ito sa isang couple.

“From the get-go I feel like we were aligned that we want to keep this relationship special for the future,” saad ng dalaga.

Tulad ng ilang celebrity couples, nandyan din daw ang “pressure” mula sa mga taong nakapaligid sa kanila pagdating sa pagpapakasal.

Gayunpaman, hindi naman daw ito nagiging problema sa kanila dahil hindi naman nila hinahayaan na ma-pressure sila.

Ibinahagi rin ni Gabbi na may ideya na siya kung ano ang nais niyang suotin na wedding gown at ang gusto nila ay isang “intimate, quiet wedding.”

Nang tanungin naman ang dalawa kung sino ang hinahangaan nilang couple, ang sagot nila ay ang mag-asawang Anne Curtis at Erwan Heussaff.

Pitong taon nang magkarelasyon sina Gabbi at Khalil.