Kathryn Bernado at David Licauco, binubuyong magtambal; BarDa, paano na?

Dahil nga may mga video at larawan na nakitang magkasama ang A Very Good Queen, Kathryn Bernardo at Pambansang Ginoo David Licauco, malakas ang panawagan na pagtambalin ang dalawa.

Hindi naman imposible pa sa ngayon ang itambal si Bernardo sa isang Kapuso star dahil nga buhay na patotoo na nung sila ni Alden Richards ay pinagtambal sa “Hello, Love, Goodbye” eh siksik, liglig at umaapaw ang box office success nito at pati na rin ang critical acclaim ng pelikula, pangmalakasan talaga.

Sa mga larawan at video nga, hindi naman puwedeng itanggi na bagay-bagay ang kayumangging kaligatan beauty ni Kathryn sa Asian oppa kisig nitong si David.

Kung may gustong-gusto sa maaring pagtatambal, may grabehan ang pagtanggi na hindi ito dapat maganap. Si Licauco ang weakest link sa futuristic tambalan, at “magagamit” lang nito si Queen Kath.

Isang nagmamataray na sa Ekis, ito ang talak sa tinaguriang pambansang ginoo: “Aminin nyo he cant act (parang tumutula), he cant dance (parang kawayan sa tigas), pag nagsasalita parang lasing and masungit dahil kulang sa tulog.”

Grabehan naman sa panlilibak! Ang savage kay David! Hahahaha!

Naku, parang exciting nga na pagtambalin ang dalawa dahil ngayon pa lang eh may mga nag-aalab na mga damdamin na.

Ang tanong of national importance siempre, ano na ang mangyayari sa BarDa, ang portmanteau nina Barbie Forteza at David Licauco, kung sakaling magka-KathVid?

Ang sabi nga ni kaibigang bonggang-bongga Glen Sibonga, na siyang ispesyal na panauhin sa D’TT Show ngayong weekend kasi nga naka-medical leave ang nag-iisang Showbiz Ultra Maldita Alex Brosas, hindi mawawala o matitinag ang BarDa.

Pang-telebisyon naman ang tambalang Forteza at Licauco at kung sakali mang mangyayari talaga, tiyak sa pinilakang tabing ang proyektong Kathryn at David.

Dagdag pa ni kaibigang Glen, na nasubaybayan ang karera ni young master Licauco, may marked improvement diumano ang Mister Chinito sa aspekto ng pag-arte.

Kaya sa takda at tamang panahon, magkaka-alaman kung si Kathryn Bernardo at David Licauco. Sa inyong pakiwari my dear Chika Diva mababasa, kaabang-abang na kaganapan ito, o look na lang kayo sa sky, na may kasamang buntong hininga tapos may pag-ismid?

***

Dapat na bang kabahan si Seth Fedelin, ang ka-love team ni Francine Diaz, kasi nga sa nasabing fashion show kung saan rumampa rin ang dalaga, super shipping ang mga dumalo kay Diaz at kay Andres Muhlach, huh!

Naku, naku, naku, Andres Muhlach is Andres Muhlach na isang tunay na Pinoy showbiz royal, hindi ba naman?

Nag-catwalk rin kasi si young master Muhlach sa nasabing payanig at kung paano nabuo ang shipping at malamang may FranDres portmanteau na, exciting development naman ito.

Happy shipping naman ang FranDres at wala naman itong balak manakit o mang-apak sa kung sino man. Saka, tiyak na walang pag-aalinlangan at kahit na anong nerbiyos si young master Fedelin sa shipping na ito dahil matatag na ang pagsasama at tambalan nila ni Francine.

Hindi ba nga’t may pelikula na coming soon na ang FranSeth at sila rin ang magkasamang dadalo sa nalalapit na Star Magic Prom.

Buo ang kumpiyansa at loob ni Seth na talagang ang pagiging magka-love team nila ni pretty Miss Diaz ay pangmalakasan at pang-matagalan, huh!