CELTICS BINIGO ANG SUNS

LOS ANGELES (AFP) -- Umiskor si Jaylen Brown ng 37 puntos sa pagpapakawala ng Boston Celtics ng dominanteng offensive performance para talunin ang Phoenix Suns, 127-112, sa National Basketball Association noong Huwebes.

Ang big three ng Boston na sina Brown, Jayson Tatum at Al Horford ay nagsanib para sa 87 puntos sa isang nakasisilaw na pagganap laban sa isang koponan ng Suns na naghahangad na makaganti sa 117-107 kabiguan sa bahay noong Sabado sa Celtics sa Arizona.

Nagtapos si Tatum na may 26 puntos habang si Horford ay tumimbang ng 24 para masigurado ang panalo na naglapit sa Boston para makuha ang nangungunang seeding ng Eastern Conference sa postseason.

Nagpaulan ang Celtics ng sunud-sunod na three-pointer sa Suns, na nag-convert ng 25-of-50 na pagtatangka mula sa labas ng arko. Ang Suns sa kaibahan ay nag-shoot ng 11-of-31 mula sa three-point range.

Nanguna si Devin Booker sa Suns scorers na may 23 puntos, kung saan si Bradley Beal ay gumawa ng 22 at sina Kevin Durant at Grayson Allen ay tumapos ng tig-20.

Saludo si Celtics coach Joe Mazzulla sa ipinakita ni Brown.

"I think he's really taken the point of emphasis to being a well-rounded player," sabi ni Mazzulla. "Everything with him starts with his defensive intensity. Getting off to a great start defensively gets him going and that's big for our team.”

"And he can score on anybody at any time. He's playing really well-rounded basketball on both ends. It's fun to watch," dagdag pa niya.

Umangat ang Boston sa 52-14 at 9.5 laro ang lampas sa pangalawang pwesto sa Milwaukee (43-24) sa tuktok ng Eastern Conference.

Bumagsak ang Phoenix sa 38-28 at ikapito sa Western Conference, sa labas ng nangungunang anim na awtomatikong puwesto sa playoff.

Inamin ni Suns coach Frank Vogel na ang kanyang koponan ay wala sa antas ng Boston -- ngunit iginiit na may maraming oras para sa pagpapabuti sa pagsisimula ng postseason sa Abril.

"We're just not quite where they are yet," sabi ni Vogel. "But that's the key word - yet.”

"We're going to keep growing, we're going to keep getting better. We're in our first year together. Those guys (Boston) have been together eight years or something," dagdag niya.

Sa iba pang laro, bumalik ang Oklahoma City Thunder sa tuktok ng Western Conference sa pamamagitan ng 126-119 panalo laban sa Dallas Mavericks.

Sa pagkawala ni Luka Doncic matapos magkaroon ng masikip na hamstring sa panalo noong Miyerkules laban sa Golden State, pinangunahan ni Kyrie Irving ang hamon ng Dallas na may game-high na 36 puntos.

Ngunit humiwalay ang Oklahoma City sa ikalawang kalahati upang selyuhan ang tagumpay salamat sa 31 puntos mula kay Shai Gilgeous-Alexander at 27 mula kay Jalen Williams.

Ang panalo ay nag-iwan sa Oklahoma City sa nangungunang puwesto sa Western Conference, kapantay ng NBA champions na Denver sa 46-20.