Bianca Umali may iniiyakan

Aminado ang aktres na si Bianca Umali na nagiging emosyonal siya kapag napag-uusapan ang pagkakahirang sa kanya GMA 7 bilang isa sa mga bagong Sang’gre sa bagong edisyon ng “Encantadia.”

Nakatakdang gampanan ni Bianca ang role ni Terra na bagong tagapangalaga ng Brilyante ng Lupa sa seryeng pinamagatang “Encantadia Chronicles: Sang’gre.”

Palaging sinasabi ni Bianca na until now ay hindi pa rin siya makapaniwala na kasama siya sa inaabangang fantasy-action-drama ng GMA 7.

“Noong na-announce na ‘yung Sang’gre I think hindi ko na mabilang kung ilan ‘yung crying photos ko na lumabas. Like in every event, in every interview palaging may crying photo, siguro kasi Encantadia is such a huge project of GMA, it’s a different world,” saad ng dalaga.

“To be given the opportunity to be one of the Sang’gres itself, it’s very overwhelming. To the point na first time kong maramdaman na nakaka-pressure s’ya ng bongga. Na hindi ko alam kung paano ko iha-handle pero ‘thank you, Lord’, ganu’n ‘yung feeling,” dagdag niya.

“Hanggang ngayon hindi pa rin s’ya nagsi-sink in that I am here. Pero Sang’gre I will say iba. Noong in-announce s’ya after three years of hiding it parang umikot ‘yung buhay ko, 360. In 2005, I was five years old. Though I remember seeing flashes of it sa TV pero ngayon to be part of the next chapter, the next book of Encantadia, it’s surreal,” sabi pa ni Bianca.

Makakasama rin ni Bianca bilang mga bagong Sang’gre sina Kelvin Miranda as Adamus, Faith Da Silva as Flamarra, at Angel Guardian bilang si Deia.

Kasama rin sa cast sina Glaiza de Castro na magbabalik bilang si Pirena, Sanya Lopez bilang Danaya, Kylie Padilla bilang Amihan, Gabbi Garcia bilang Alena at Rocco Nacino bilang Aquil.