Rabiya Mateo may inamin

Aminado ang aktres at dating beauty queen na si Rabiya Mateo na talagang marami siyang pinagdaanang hirap nang nagsisimula pa lamang ang relasyon nila ng aktor na si Jeric Gonzales.

Ayon sa dalaga, apektado siya noon sa mga nababasa at naririnig tungkol kay Jeric, kabilang na ang pagkuwestiyon sa pagkalalaki ng aktor.

Nagkuwento si Rabiya about this sa guesting niya kamakailan sa “Fast Talk with Boy Abunda” kung saan inalala niya ang mga challenges na hinarap nila ni Jeric sa mga unang buwan ng kanilang relasyon.

Sabi niya, talagang naaapektuhan daw siya noon sa mga sinasabi ng mga tao laban kay Jeric dahil hindi niya alam kung ano talaga ang kanyang paniniwalaan.

“First time kong mag-date ng celebrity and minsan kapag celebrity din ‘yung dine-date mo ang daming opinyon, ang daming sinasabi about him and at first, I was shaken about it. Parang hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ‘yung sinasabi ni Jeric o ‘yung sinasabi ng mga tao about him kasi ibang-iba, e,” sabi ni Rabiya.

Ngunit sa kabila ng lahat ng kanegahang ibinabato sa aktor, mas pinili pa rin niyang maniwala at pagkatiwalaan ang kanyang dyowa. Ibig sabihin, mas nanaig talaga ang pagmamahal niya kay Jeric.

“Kasi nakita ko kung gaano siya kaseryoso sa akin at ipinaramdam niya ‘yun sa akin. I’m sure marami rin sinasabi ang mga tao about me kay Jeric,” saad ng dalaga.

Bukod dito, mas ipinakikita at ipinararamdam na rin niya kay Jeric na naa-appreciate niya bang bonggang-bongga ang mga effort na ginagawa nito para tumagal at mas maging solid ang kanilang relasyon.