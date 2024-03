Faith da Silva umaasang makakalaya ang ama

Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ang aktres na si Faith da Silva na magkakaroon ng pagkakataon na makalayang muli ang amang aktor na si Dennis da Silva na kasalukuyang nakakulong ngayon.

Kung matatandaan, Disyembre noong nakaraang taon nang madalaw ng aktres ang kanyang ama at sinabing yun ang pinakamagandang regalo na natanggap niya noong Pasko.

“Nag-visit po ako sa kanya last December 22, few days before Christmas, kasi nga ’yon ang Christmas gift ko para sa sarili ko at para sa brother ko, of course,” sabi ni Faith.

Naipagpaalam daw nila ito sa kanilang ina at pinagayagan naman sila.

“Of course, oo naman po. Yes. Simula pa lang nu’ng bata pa ako, my mama is very supportive,” sabi ng dalaga.

Naging emosyonal si Faith sa pagtatapo nilang iyon.

“Naging emotional ako. Akala ko parang magiging madali lang kasi, siyempre, tatay mo naman ’yon. Dapat close na kayo, ’di ba?” sabi ni Faith.

“Pero malaki din pala ’yong ano…may adjustment din pala siya. Like, smooth siya. It was very smooth. And nu’ng nag-meet kami at nu’ng nagkakausap kami, ako ’yong batang Faith. Ganun ako,” dagdag niya.

Isa pa sa dasal niya ay ang makalaya ang ama dahil binawi na rin ni Kadean ang naging akusasyon nito.

Matatandaang humingi pa ng tulong si Kadean sa programa ni Sen. Raffy Tulfo na Wanted Sa Radyo noong 2021 para mabaliktad ang hatol ng korte sa tatay ni Faith.

Pero dahil matagal na iyon at naibaba na ang ng korte ang hatol, tanging Presidential pardon na lang daw ang maaasahan ni Dennis, ayon sa resident legal consultant ng programa.