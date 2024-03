Jenn Rosa flattered sa comparison

Aminado ang up and coming Vivamax siren na si Jenn Rosa na talagang kinikilig siya at sobrang flattered kapag may nagsasabing nakakahawig niya si GMA Primetime Queen Marian Rivera.

Si Jenn ang bibida sa bagong offering ng Vivamax – ang original movie na “T.L. (Team Leader)” kung saan makakasama niya ang mga palaban ding sexy actor na sina Nico Locco at Armani Hector.

Sa isang mediacon, marami ang nakapansin na hawig ng dalaga si Marian lalo na kapag nag-smile na siya at nagsalita.

Siyempre, talagang kinilig siya nang sabihin namin sa kanya na pwede siyang pumasa na twin sister ni Marian.

“Idol na idol ko po talaga si Miss Marian. Pinapanood ko yung mga series and movies niya. Hindi ko pa siya nakikita in person pero sana one day, makilala ko siya,” sabi ni Jenn.

Siyempre, pangarap din niya na makatagpo ng dyowa na tulad ni Dingdong Dantes dahil bukod daw kasi sa super talentado ng Kapuso Primetime King ay napakabait at responsible pang asawa at tatay.

Samantala, walang arte-arteng ginawa lahat ni Jenn ang mga intimate scenes niya sa “T.L.” mula sa direksyon ni Jay Castillo, anak ng dating aktor na si Jordan Castillo.

Ayon sa dalaga, wala raw siyang masyadong limitations pagdating sa paghuhubad, basta kailangan daw sa istorya at mas mapapaganda ang pelikula, go, go, go lang daw siya.

“This is my first lead role that’s why I’m so thankful and grateful. I simply changed a few English dialogue. I feel that I can express the lines better in Tagalog. I always asked Direk Jay how was my acting. First lead role ko ito. Wala naman ako masyadong binago. Hindi naman ako nahirapan. It helped that Direk Jay made us undergo a workshop before we started shooting. Ang laking bagay ng guidance ni Direk,” sabi ni Jenn.