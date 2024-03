Bianca Umali, kinilig kay Ruru Madrid

Hindi maikakailang kilig to the max ang naramdaman ng aktres na si Bianca Umali nang ipahayag muli ng kanyang boyfriend na aktor na si Ruru Madrid kung gaano niya kamahal ang dalaga.

Isang appreciation post ang ibinahagi ng binata para kay Bianca sa kanyang social media account ilang araw matapos mag-celebrate ang aktres ng kanyang 24th birthday last March 2 at sa IG, ibinahagi ni Ruru ng mga litrato ni Bianca na kuha sa kanilang farm getaway.

Doon nila ipinagdiwang ang 24th birthday ng dalaga.

May video rin na ibinahagi si Ruru kung saan ipinakita ni Bianca ang kanyang galing sa pangangabayo at ang caption ng aktor, “Thanks for always being the best.”

Sumagot naman agad si Bianca sa IG post ni Ruru, “Aww… Mahal ko.”

Samantala, hindi na nga paaawat sa round 2 ng kanilang tapatan sina Elias (Ruru Madrid) at Calvin (Jon Lucas) sa pagpapatuloy ng kuwento ng Kapuso series na “Black Rider”.

Sino kaya ang lalamang? Kaninong buhay ang magtatapos sa pinakamatinding pagtutuos?

Si Calvin, ginawang bihag ang pinakamamahal na ina ni Elias na si Alma (Rio Locsin) at buong pagmamalaking ibinalita sa kanyang ama na si Señor Edgardo (Raymond Bagatsing) na hawak niya ang ina ni Black Rider.