Sarah Geronimo lalong hinangaan

Marami ang humanga sa Popstar Royalty na si Sarah Geronimo nang bigyan niya ng special mention ang kanyang madir na si Mommy Divine na tinawag niyang “her mother and Hero.”

“Shout out to my mother. Mommy Divine Geronimo. You are the best. You are my hero. I love you very much. I mean, i cannot imagine myself being a mother all the sacrifices that a mother has to do for their child.”

Nangyari ‘yan nang parangalan siya bilang Global Force Award at the "Billboard Women in Music Awards" at the YouTube Theatre in Los Angeles, California on last 7 March. Siya ang kauna-unahang Filipina na mabigyan ng nasabing prestigious award.

Ang daming fans ang natuwa sa bagong achievement ni Sarah.

“Huhu so proud of you, SG. #ProudPopster here.”

“Congratulations Sarah G.”

“sobrang nakaka proud ka!!”

***

Marami ang nagulat na mga Pinoy nang makita nila si Daniel Padilla sa Dubai kamakailan.

Ang dahilan pala ng presence ng controversial actor doon ay dahil nagbukas siya ng isang restaurant kasama ang ilang partners.

Marami ang nagsasabing bagsak na ang finances ng actor pero parang salat naman ito sa katotohanan.

At ang daming natuwa na Pinoy nang malaman nilang may bagong business si Daniel.

“Wow ang binabaksak ay tinataas !!!!Keep up DJ.”

“BRAVO DANIEL PADILLA ALL THE BEST GOD BLESS .”

“Para s future n ang pinaghahandaan n Deej.”

“Good luck deej and god bless ur new Journy.”

“Mas ok pa mgbisnes kesa sa showbiz dahil konting mali mo lng bash ka kaagad.”

“Good luck Deejay !sa new business,qng anjan pa aq sa Dubai dadayuhin ko tlaga resto mo.”

“Mahal na mahal kita, @supremo_dp. Here for you all the way!”

“Sana dadalhin ito sa Pinas”

“Tried your food, finally at nasa Rigga na kayo. As usual Cajun seafood una ko try as fave. Love the taste of soup din….all the best!”

***

Batikos ang inabot ni Paolo Contis nang masulat na tinanggihan nito ang request for interview ni Ogie Diaz.

Ito ay matapos matsugi ang noongtime show nilang Tahanang Pinakamasaya kung saan main host siya at si Yorme Isko Moreno.

Nag-beg off si Polo sa request ni Ogie kaya naman puro panglalalait ang inabot niya sa social media.

“Oh well good for you para malaman mo ang mga di dapat at dapat gawin mag muni muni ka muna.”

“Alone daw ayaw niya lang magsustento HAHAH.”

“Nagmumuni muni na siya baka maligwak din siya sa bubble gang... Kasi doon na nga lang siya napapanood sa GMA-7.”

“Ganun tlaga sa huli mo maiisip na wag ka kc babanga sa mga legend. Pipit kapa kung ikukumpara sa TVJ.”

“nakakahiya kc noh?”

“Ganyan pag wala kang utang n loob la kang babalikan. loyalty boy.”

“Karma yabang mo kasi boss mo dati sa eat bulaga binastos mo.”

“Yabang n yabang mo n mahaba p ang laban. Wala p 1 year ano shut down na tahanan nyo, kya gusto mo n lng mag isa kc bka khit sarili mo, hiyang hiya s mga angas n ginawa mo!!!”

“laban lang dba .sabi mo hindi pa tapos ang laban... Ngayon tapos na ang Laban tapos na rin ang Show mo.”

“MAG GUEST KA SA EAT BULAGA HOST KA NAMAN DATI DBA?”