Mga guro kulang

Maganda ang tugon ng pamahalaan sa mga suliranin ng mga guro sa pampublikong paaralan. Tinaasan ang kanilang mga sahod na malaking tulong sa kanila lalo na ngayong mas mataas ang gastos sa pamumuhay.

Tinanggal na rin ng Department of Education ang mga tungkuling administratibo ng mga guro upang makatutok sila sa pagtuturo. Kung tutuusin, hindi naman dapat na sila pa ang mag-asikaso sa mga trabahong walang kinalaman sa pagtuturo o mga trabahong dapat ginagawa ng mga kawani ng paaralan. Sa pagbawas ng kanilang trabaho, magkakaroon din sila ng mas maraming oras na makapagpahinga sa nakakapagod na pagtuturo at pag-aasikaso ng maraming estudyante.

Ngunit hindi pa nagtatapos sa mga nabanggit na hakbang ng DepEd ang mga suliraning kinakaharap ng pampublikong edukasyon sa Pilipinas. May kakulangan sa bilang ng mga guro lalo na sa mataas na paaralan o secondary education.

Ayon sa United Nations, ang kakulangan sa guro ay nararanasan rin sa ibang bansa at nagbabala ang organisasyon dahil malala ang problema.

Paliwanag ng UN Educational, Scientific and Cultural Organization, maraming guro sa mataas na paaralan ang aalis sa propesyon pagsapit ng 2030 at kailangan nilang mapalitan. Kung hindi, uusbong ang mga suliraning katulad ng paglaki ng sukat ng mga klase, mas malaking pasan ng mga guro at pagbaba ng kalidad ng pagtuturo.

Sa pagtataya ng UNESCO, 44 milyong guro ang kailangan sa 2030 upang matamo ang Sustainable Development Goal ng UN sa de kalidad at pantay-pantay na edukasyon.

Itinutulak ng High-Level Panel on the Teaching Profession ng UN Secretary-General ang pagkakaroon ng sapat ng pondo para sa edukasyon at pagtuturo gamit ang digital technology bilang bahagi ng pagtugon sa nasabing kakulangan ng mga guro. Ang pondo ay para sa pagpapasweldo ng pamalit sa mga umalis na guro.

Mabuti na lamang at agad na natugunan ang suliranin sa pagsasara ng kursong K-12 sa mga pampublikong pamantasan dahil patuloy na makapagtuturo ang mga guro dito. Ang ganitong pagtugon sa suliranin ng kakulangan sa guro ay hindi lilikha ng kakulangan sa mga guro.

Ang susunod na pagtugon ay ang pagkuha ng maraming guro upang punuan ang mga pwestong babakantehin ng mga gurong magbabago ng karera.