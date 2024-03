Andrea Brillantes at Kyle Echarri mag-jowa vlog, patok na patok

Habang tinitipa ang pitak na ito, ang “Finally, mag-jowa challenge” na mapapanood sa Andrea Brillantes YouTube, malapit na sa kalahating milyon ang mga nakapanood na.

Nung ito ay sinalang sa nasabing social media platform, naging number two trending topic ito sa Ekis, ang paborito ng mga pa-in at pa-woke.

Ang mga pangyayaring ito, eh mga patotoo na sangrekwa talaga ang mga nagmamahal, sumusuporta at kinikilig kay Blythe, at sa kanyang jowa for a day, ang tall, brown, hunky at handsome na si young master Kyle Echarri.

Kuwento ni Brillantes sa vlog, pangalawang mag-jowa challenge na nila ito. Yung una, kung saan rumampa sila sa BGC na holding hands while walking, basked sa visual arts display sa isang museo, nag-baking at may heart to heart talk pa nga, muted pala ang sound at walang chikahan exchanges na maririnig. Kaya kailangan nilang gawin ang challenge muli.

Blythe, yung totoo? Wala talagang recorded dialogue at sound o para-paraan ito? Spell kiyeme latik, huh!

Ang mga makikita sa mag-jowa vlog, may pa-flowers, may malambing na paghalik sa braso, may paghahawak kamay habang naglalakad, may subuan habang nananghali, may museum visit, may pagbili si master Echarri ng shoes para kay Blythe at hanggang madaling araw, habang busy si Ms. Brillant sa editing ng vlog, magka-chikahan pa rin sila ni Kyle.

Ang hindi maitatanggi sa pagsasama nila sa vlog, parang hindi challenge ang iyong mapapanood, in a relasyon na hindi pang mag-best friend, sina Blythe at Echarri.

Ang mga look at actuation na full of love at respeto, give away na give away. Walang ilangan. Parang walang camera sa paligid. Ang mga non-verbal communication at movement nila ang nagsusumigaw na itong dalawang ito, na best friends ang label, may mas malalim at maigting na talagang pagsasamahan.

Yung mga sinasabi nila sa isa’t-isa, iba ang feels eh. Bilang manonood, hindi ka malilito at mas lalong walang kataka-taka at hibang factor na talagang hindi na sila ikaw at ako stage, kundi kami na.

Bagay na bagay sa dalawa ang kantang pinasikat ni Carol Banawa na ang pamagat ay “Bakit Di Na Lang?” Perfect ang awit sa ikinikilos at galawang Blythe at Echarri sa kanilang challenge.

Ano, Andrea Brillantes at Kyle Echarri, bakit di niyo na kasi totohanin ang lahat? Game na!

***

Hindi lang kitang-kita, damang-dama ang dalamhati ni Andi Eigenmann, panganay na anak ni pambansang kayamanan Jaclyn Jose, nung isinisalaysay nito ang dahilan sa nakakabiglang pagpanaw ng kanyang butihing ina.

Cardiac arrest ang opisyal na pagkamatay ni Ms. Jane Guck, tunay na pangalan ni Ms. Jaclyn. Pambansang kayamanan ang turing sa aktres dahil sa kanyang kasaysayang inukit sa popular at kontemporaryong kultura bilang kauna-unahang Southeast Asian actress na nag-uwi ng Palme ‘D Or best actress recognition para sa makakatotohanan niyang pagganap sa Brillante Mendoza’s “Ma Rosa”.

Humahaplos rin sa puso na makita na si Gabby Eigenmann, kuya ni Andi, ang ex-boyfriend nitong si Jake Ejercito, tatay ni Ellie, at marami pang iba eh kasama ni Andi sa panahon at pagkakataong ito.

Ang inyong Chika Diva kolumnista, taos pusong pakikiramay at mahigpit na yakap ang ibinibigay sa pamilya ni pambansang kayamanan Ms. Jaclyn Jose.