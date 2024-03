Maymay Entrata single uli?

Pahulaan sa mga fans ni former Pinoy Big Brother teen winner Maymay Entrata kung hiwalay na ito sa kanyang foreigner boyfriend na si Aaron Haskell.

Pansin na pansin kasi ng fans and followers ng dalaga na wala nang update ang magdyowa sa kanilang relationship at bihira na silang mag-post sa kanilang Instagram account na magkasama.

Marami rin ang nakapansin na nag-unfollow na ang dalawa sa kani-kanilang social media accounts.

Sa ngayon ay wala pang official statement sina Maymay and Aaron.

Aliw naman ang reaction ng netizens sa balitang posibleng hiwalay na ang magdyowa. Karamihan sa kanila ay ang harsh ng comment kay Maymay.

“Haha hoy wala kayo hinabantayan Ang mga naghihiwalay ah.”

“Hindi ko Alam Sino bf Niyan eh, Ngayon ko pa nalaman hiwalay na.”

“Di sila bagay.. I support this hiwalayan.. Kahit masakit kay maymay, di sila para sa isat isa.. I like this breakup.. Sorry maymay.”

“Cg lahat2 ng may mga asawa sa abs cbn mag hiwalay hiwalay na kau habang may panahon pa.”

“Lahat daw Kasi maghiwalay Ngayon taon.”

***

With her umaalagwang career ay hindi pa ready si Maris Racal na maging isang ina.

Sa kanyang interview sa “Magandang Buhay”, sinabi ng isa sa cast members ng “Can’t Buy Me Love” na hindi pa siya handa na magkaroon ng baby sa kanyang boyfriend na si Rico Blanco.

Natanong kasi si Maris kung sino ang inaalagaan niyang baby during one of her trips.

““Kasi growing up ako ‘yung go-to babysitter ng mga pamangkin ko,” say ni Maris.

Nang matanong kung handa na ba siyang maging isang ina ay sinabi ni Maris na hindi pa.

“Magtatrabaho po muna ako. Pero nandoon naman ‘yon. Pero nasa backseat muna. Kailangan ko muna as individual maging satisfied sa work ko or sa narating ko. Para kung satisfied ako, at happy ako, at peaceful ako, maituturo ko yon sa offspring, kung sinuman siya,” say niya.

***

Batikos ang inabot ni Cassy Legaspi nang mag-post ito ng very short video on Facebook na nagpapakitang magtu-twerk na sana siya pero hindi na niya itinuloy. Then biglang naglabas siya ng pink Bible.

Actually, may more then 2.5 million views na ang nasabing controversial video.

With that ay kaliwa’t kanang batikos ang inabot ni Cassy mula sa netizens.

“Di lahat ng ginagawa ipinagmamalaki.”

“Tama basta May magawa lng at ma post.. mag basa ka nlng ng bible baka maka star.”

“Dinamay p ang bible atleast kahit papano napagusapan sya.”

“Tama basta May magawa lng at ma post.. mag basa ka nlng ng bible baka maka star k pa sa amin.”

“Gusto kc mapag usapan sa socmed para sumikat kaya pag bigyan.”

Pero mayroon namang nagtanggol kay Cassy.

“Ayan na naman kayo eh. Kaya nga dapat bago magcomment magbasa at mag analyze. Kung free data ka wag ka na magcomment kasi baka ikaw pa ang magkasala sa sasabihin mo. magtwerk sana sya pero hindi nya itinuloy instead ipinakita ang Bible. May message sya sa 6 sec na.video Ikaw na po ang mag analyze. Hindi kasi naten kailangan sumabay sa trend na macompromise na ang dignity naten bilang tao, maraming words of wisdom from Gods ang Bible. On the other hand, hindi porket nagbabasa ka ng Bible ay isa ka ng Santa o napakabuti mo ng tao.”

“Parang sinasabi nya imbes mag twerk read na lang the Bible.. kasi umiling sya..u can see the reaction of her face.”