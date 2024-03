Maggie Wilson may mensahe sa anak

Isang madamdaming mensahe ang ibinahagi ng dating aktres at beauty queen na si Maggie Wilson para sa karaawan ng anak niyang si Connor.

“Happy 12th birthday Connor. You are always in thoughts, in my dreams and forever in my heart. One day bubbah I will get to hold you again.. one day. I miss you and love you so much,” saad ni Maggie sa kanyang post.

Nasa labas ng bansa kasi ngayon si Maggie at hindi makabalik ng Pilipinas dahil may warrant of arrest siya na inisyu ng korte base sa kasong adultery na isinampa ng kanyang estranged husband na si Victor Consunji at ang anak nilang si Connor ay nasa poder ng ama.

Pinost ni Maggie ang pinagsama-samang video ni Connor simula nu’ng ipinagbubuntis siya ng ina, kuha ng ultrasound hanggang sa maipanganak siya, happy moments nu’ng bata pa siya hanggang pag-laki.

Maraming netizens ang naantig ang puso sa pangungulila ng dating beauty queen bilang ina ni Connor na kung hindi kami nagkakamali ay mahigit dalawang taon na silang hindi nagkikitang mag-ina at kahit video calls ay ipinagbawal na rin ng ama ng bata.