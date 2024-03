Kris Bernal maraming hugot sa pagiging mommy

Aminado ang aktres na si Kris Bernal na talagang marami siyang hugot ngayong ganap na siyang isang ina at sa kanyang IG ay ibinahagi niya ang kanyang video na nakahiga na at mukhang pagod na pagod.

“Me every after breastfeeding or pumping [glass of milk emoji],” sabi ng aktres sa caption. “Ang dami ko pang gagawin pero pagod na ako [smiling face emoji].”

Nag-post rin siya ng video na ipinapakitang pinapatulog niya ang kanyang anak na si Hailee Luca.

“Being a hands-on mom requires time, effort, and patience, but the rewards are invaluable [folded hands emoji],” sabi ni Kris.

Kung matatandaan, inamin ni Kris na ang pagiging ina ay minsan “strange” at “overwhelming” pero kahit ganun umano ay ang motherhood daw ang pinaka “favorite era” niya at ang maging mommy ni Hailee, aniya, ang isa sa mga pinasasalamatan niya.

“My to-do list is always full but so is my heart. I’m always on the verge of a meltdown but I’d be lost without her. My days feel long but they also go by in the blink of an eye. I sometimes feel suffocated by motherhood but I also found my purpose. I feel so many emotions in one day,” sabi ng aktres.

Bago ang pagsapit ng Pasko ay ibinahagi na ng celebrity mom ang kanyang Christmas wish.

Ayon sa kanya, magiging masaya na siya kung magkakaroon siya ng pagkakataong makatulog ng ilang oras.

Matatandaang ikinasal sina Kris at Perry noong 2021 sa isang simbahan sa Makati City. Isinilang naman ni Kris ang kanilang panganay na si Hailee Lucca noong Agosto.