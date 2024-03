BGYO, pagkalaos, tinakda na!

Tatlong taon pa lamang ang BGYO sa industriya ng musika pero hindi na maitatanggi na ang grupong nagmula sa Star Hunt Academy eh malamlam na ang estrella at ang dati nilang luningning, palaho na talaga.

Isang pangmalakasang patotoo, panauhin sila kamakailan sa Buwan ng Sining Pagdiriwang na ginanap sa pinakamalaking pampublikong paaralan sa Pasig. Walang nagbalita tungkol dito. Parang sila-sila lamang ang may alam na sila ay magtatanhal sa Arts Month payanig sa Pasig.

Ni hindi ito pinag-usapan sa social media. Sa paboritong social media ng mga pa-woke, ang Ekis, at ang platform ng mga diumanong influencer na wala namang purchasing powers ang mga tumatambay, ang TIkTok, walang alam at malay na kasama pala sina Gelo Rivera. Akira Morishita, Nate Porcalla, JR Toreliza at Mikki Claver.

Ang nakakarinding katotohanan pa, ni wala pala ang BGYO sa orihinal na listahan ng mga magtatanghal. Inilako at pinagpilitan ng kanilang recording pamunuan para sila ay makasali.

Sangrekwang pintas at puna rin ang tinanggap ng boy bad sa “tell all” activity nila na kinasangkapan para maging ingay ang bago nilang awit na “Patintero”. Sa mga musical streaming platforms, hindi lang kitang-kita, kungdi damang-dama na walang datos na inilalahad kung hanggang saang numero ang inabot nito.

Ang pinaka-maingay na sitsit sa grupo kamakailan, eh nung si Gelo ang nginunguso na siyang dahilan kaya wasak na at tila hindi na mabubuo pa ang SeVen, ang portmanteau nina Sean Tristan at Raven Rigor, na pinapangalandakan dati na love team na parehong lalaki ang magkapareha.

Ano na ang mangyayari sa BGYO na hindi naman pala bagyong-bagyong ang pwersa, talento at fandoms? Gone with the wind? Gone in 60 seconds? Lost in translation? Lost in emotion? O lost in space?

Hindi pa nga tumodo ang kasikatan eh laos na agad? Ay! Sawing kapalaran nga naman!

***

Ang katapat at karibal ng BGYO ay ang Hori7on dahil tulad ng unang grupo, galing sila sa survival reality show na Dream Maker na ipinalabas sa ABSCBN.

Katuwang ng mga taga Mother Ignacia ang MLD Entertainment kaya ang branding at packaging nila ay “the first Filipino boy band to debut in South Korea” at global pop ang tawag sa kanilang mga kanta.

Sa totoo lang, ni isang kanta nitong grupong ito, wala pa akong pinapakinggan dahil sila talaga ang pinaka-copy cat ng mga KPop idolo pag dating sa istilo, asta, pananamit at kung ano-ano pa.

Ang fandom nila na Anchors yata ang tawag, ang pinaka-walang respeto sa mga kasalukuyang PPop artists at kung mag-astahan eh parang malaking-malaki na ang naiambag ng Hori7on sa global pop stage at maging sa music industry sa Pilipinas.

Malakas ang mga loob nilang mag-ingay pero ang kinabibilangan nina Vinci Malizon, Kim Ng, Kyler Chua, Reyster Yton, Winston Pineda, Jeremy Batac at Marcus Cabas, ang kanilang grupo ay may pinaka-marami pang kakaining bigas at pag dating sa live performance, pinaka-mahina pa. Totoo na bang hindi lahat sa grupo ay can carry a tune kaya huli ka balbon palagi ang kanilang pag lip sync?

Kung categorical yes ang sagot sa tanong na ito, hindi lang ako sa horizon mag-look, isama ko na rin ang sky at tatanungin na rin ang buwan, mga bituin, at siyempre pa, si Zaido at ang mga Pulis Pangkalawakan, huh!