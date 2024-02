Kathryn Bernardo in demand

Marami palang netizens ang gustung-gusto na pumasok si Kathryn Bernardo sa Batang Quiapo.

Sa isang Facebook entertainment page, may isang post na talagang marami ang nag-react.

“Kathryn Bernardo for FPJ’s Batang Quiapo. Why not!”

‘Yan ang naka-post sa FB page. Very positive naman ang naging reaction ng netizens.

“Go idol Kath ....andito kming MGA fans mo supportA lng sayo.”

“Wow that’s Awesome. Congratulations #KathrynBernado I support you always, love you my dear.”

“I Agree for Kathryn Bernardo To act in FPJ’S Batang Quiapo!”

“Hoping ateh kath.”

“Looking forward.”

Sa isang interview, sinabi ni Coco Martin kung bakit nahihirapan siyang makakuha ng artista for Batang Quiapo. Aniya, gusto pa niyang makatulong sa maraming artista na hindi na active sa TV or sa pelikula. Ang bentahe kasi, kapag lumabas ka sa Batang Quiapo, posibleng maisip ka ng mga producer.

Sa pagpasok ng ikawalang taon ng Batang Quiapo ay nagpasok si Coco ng sampung artista, tatlo rito ay anak ng mga artista rin. Una si Yce Navarro na anak ni Vhong Navarro sa ex-wife na si Bianca Lapus. Pangalawa ay si Ara Davao, daughter nina Ricky Davao at Jackie Lou. At pangatlo si Renz Fernandez na anak naman ni Lorna Tolentino at Rudy Fernandez.

Kasama rin sa bagong cast sina Tessie Tomas, Nonie Buencamino, Jaime Fabregas, Elijah Canlas, Malou Crisologo, at Dan Alvaro.

***

Ina rin pala ang charm ni Anne Curtis. Talagang love na love siya ng maraming OFWs. Sa labis nga na pagmamahal nila sa It’s Showtime host, talagang umuwi pa sila ng Pilipinas para lang mapanood nila ang actress-host sa kanyang birthday production number sa “It’s Showtime.”

Sa isang post sa kanyang official Instagram account, labis-labis ang pasasalamat ni Anne sa kanyang fans na OFWs.

“And I had the best day with you today. Thank you sa ating mga balikbayan ofw’s na “umuwi” para sa birthday ko. It was enchanting to meet all of you. At sa mga hindi nakauwi, a big virtual hug po. Thank you for tuning in and celebrating with me. I know it started off as playtime but as I said during my performance I hope that I was able to make you guys happy, specially during times nam-miss nyo ung fam nyo (not mine lol #iykyk) Mabuhay po kayo! Thank you to my Showtime Family, our staff, crew, and director, Jon Moll. Gforce, Babydolls and Six Part Invention! Sestra and my little fam. To all my different families that sent over birthday cakes, food and coffee for everyone. My Mamangs Robbie and Raymond for my glam and Michael Leyva for my outfits! The whole A-team Warren, Monchi, Choyce, Maryann! My fans and of course my followers! And a huge thank you to Taylor Swift for giving us anthems that we can SCREAM to for whatever it’s worth! Till my next birthday!”

‘Yan ang caption ni Anne sa kanyang IG post.

***

Halatang kinilig si Maris Racal sa kanyang short dance video with Sandara Park na lumabas sa Tiktok.

Sa kanyang Instagram account, ipinost ni Maris ang video nila ni Dandara with this caption: “nalasenggg kagabiii. super SUPER bait mo huhu see you soon @daraxxi.”

“Dumadami na mga kakampi ni Irene,” say ni Darren Espanto na kasama ni Marissa Can’t Buy Me Love kung saan gumaganap ang dalaga bilang Irene Tiu.

“Kala ko si Snoop ang lalabas eh. Haha,” one guy commented. Snoop is Anthony Jennings na ka-love team ni Maris sa Can’t Buy Me Love.

“YESSSSS napadpad na rin sa wakas si Dara sa IG mo! Go lang ng go Maris!”

“Grabe naman talaga ang isang Irene Tiu.”

“Akala nyo snoop ,ha.ha.. both beautiful girl.”