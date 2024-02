Pototoy ni Tutoy sinaksak ng gunting

Isang lalaki sa Maynila ang sugatan matapos umanong saksakin ng gunting sa maselang bahagi ng kanyang katawan ng umano’y live-in partner nito.

Agad namang naitakbo sa pagamutan ang biktima nang tiyempong may mga dumaan na pulis.

"Itong biktima, tumatakbo siya na napansin ng mga tao doon at buti na lang may mga pulis tayong nagpapatrolya, so agad na umaksiyon ang ating mga kapulisan para maitakbo siya sa ospital," saad ni Police Captain Anthony Abundo.

Bago naganap ang insidente, nag-iinuman daw ang dalawa at pinag-uusapan ang kanilang mga dating kasintahan sa isang bangketa sa Ermita.

Ayon sa kuwento ng biktima sa mga pulis, tila raw napikon ang kaniyang partner sa kanilang kuwento.

Wala nang balak magsampa ng kaso ang biktima laban sa suspek, ayon kay Abundo.

Nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang kaniyang kinakasama.