PBA PHILIPPINE CUP AARANGKADA NA

Muling makakasama ni Brandon Ganuelas-Rosser ang kanyang nakatatandang kapatid na si Matt, habang babalik si head coach Chot Reyes sa laban ng TNT Tropang Giga sa Rain or Shine sa opening salvo ng Philippine Basketball Association Philippine Cup ngayon sa Ynares Center sa Antipolo City.

Magsisimula ang aksyon sa 7:30 p.m. kasama ang Tropang Giga upang makatawag ng pansin kasunod ng kanilang pagkuha kay Ganuelas-Rosser mula sa NLEX noong Lunes.

Bago iyon, ang Blackwater at Meralco ay magbibigay ng tip kapag sila ay nagbanggaan sa 4:30 p.m.

Si Ganuelas-Rosser, ang nangungunang overall pick ng 2022 draft, ay ipinagpalit ng Road Warriors sa Blackwater kapalit nina Ato Ular, Yousef Taha at ang first-round choice sa Season 51.

Gayunpaman, ipinadala siya ng Bossing sa Tropang Giga kapalit ng nasugatang big man na sina Justin Chua, Jaydee Tungcab at ang first-round pick sa Season 51.

Ang 6-foot-7 Ganuelas-Rosser ay inaasahang magpapalakas sa frontline ng TNT na dumanas ng matinding suntok kasunod ng injury sa tuhod ni Poy Erram.

Pero higit pa riyan, magiging sentro ng atensiyon ang muling pagkikita nila ng kanyang kuya dahil sila ang pinakahuling magkakapatid na naglaro sa parehong koponan pagkatapos nina Ricky at Mollet Pineda sa U/Tex, Chito at Joey Loyzaga sa Ginebra, Jerry at Harmon Codiñera sa Purefoods at Anthony at David Semerad din sa TNT Tropang Giga.

Bukod sa kanyang kapatid, muling makakasama ni Ganuelas-Rosser si Reyes, na siyang nagturo sa kanya nang sumali siya sa Gilas Pilipinas sa matagumpay nitong pagsakop sa titulo sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia noong nakaraang taon.

Inaasahang makukuha ni Ganuelas-Rosser ang kanyang binyag sa apoy bilang starter para sa TNT kung saan sasaluhin niya ang rebounding chores kasama sina dating Most Valuable Player Kelly Williams, beteranong si Jewel Ponferada, Henry Galinato at newly-acquired Barkley Eboña.

Ang panalo sa kanilang unang laro, gayunpaman, ay hindi magiging madali.

Nakatakdang ipagpatuloy ng Rain or Shine ang kanilang mga panalo matapos ibigay ni head coach Yeng Guiao ang susi ng opensa sa mga batang baril tulad nina Keith Datu, Santi Santillan, Gian Mamuyac at Andrei Caracut. Sa nakaraang Commissioner’s Cup, sa katunayan, ang Elasto Painters ay nanalo ng anim sa kanilang huling pitong laro bago na-boot out ng tuluyang kampeon ng San Miguel Beer sa quarterfinals.

Umaasa si Guiao na ang kanilang malakas na takbo ay mauuwi sa Philippine Cup.

“We could have had a deeper run to the playoffs last conference had Tree Treadwell arrived earlier for us or Keith Datu didn’t miss some of the games,” sabi ni Guiao. “But we feel good about our chances in the Philippine Cup while we patiently await Luis Villegas’ complete recovery.”

Malalampasan ni Villegas, isang 6-foot-7 rookie first-round selection, ang unang dalawang laro ng Elasto Painters dahil hindi pa siya ganap na nakaka-recover mula sa injury sa tuhod na natamo niya habang naglalaro sa University of the East noong kolehiyo. Siya, gayunpaman, ay inaasahang babalik sa kanilang ikatlong laro ng season-ending conference.

Ngunit habang ang pangunahing laro ay mukhang isang kawili-wiling showdown, ang Blackwater ay inaasahang makakatawag din ng maraming atensyon kasunod ng pagkuha ng dalawang bagong pangunahing manlalaro.

Ang two-time MVP na si James Yap at ang kanyang dating kasamahan sa Rain or Shine na si Rey Nambatac, ay magdadagdag ng lalim sa Bossing, na gustong pagandahin ang kanilang 1-10 pagpapakita sa Commissioner’s Cup.