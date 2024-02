Kylie Verzosa kinatuwaan ng mga netizens

Kinagigiliwan ngayon ng mga netizens ang isang post ng beauty queen at aktres na si Kylie Verzosa dahil talaga namang kakaiba ang laman ng post ng dalaga.

Sa kanyang IG kasi, ibinahagi ng dalaga ang mga larawan niya habang siya ay nasa Rhône-Alpes sa France at enjoy na enjoy ang pag-skii at sa dulo ng kanyang post, makikita ang picture nila ng sikat na football legend na si David Beckham na tila silang dalawa ang magkasama sa recent trip.

Biro niya sa caption, “fine, jowa reveal”

Sa comment section, tuwang-tuwa ang ilang fans at tila nakisakay pa sa kanyang post.

Kung matatandaan, November last year nang inamin ni Kylie na in a relationship na siya.

Pagbubunyag niya, ang kanyang dyowa ay non-showbiz at isang foreigner.

Ayon pa sa beauty queen, ayaw pa niyang ipakilala ito sa publiko dahil mas tahimik daw kapag nasa private relationship.

“Honestly, I want to keep it private this time, so it’s a private relationship and it’s so much more peaceful. It’s really, really peaceful,” pagbabahagi ni Kylie sa isang interview.

Matatandaang ang huling nakarelasyon ng aktres ang Kapamilya actor na si Jake Cuenca.

Tumagal ang relasyon ng dalawa ng tatlong taon ngunit nagtapos ito noong April 2022.