Dasuri Choi pinutakti ng bashers

Hindi na napigilang maglabas ng sama ng loob ang Philippine-based dancer and entertainer na si Dasuri Choi dahil sa mga natatanggap niyang bashing at hate comments mula sa mga netizens nitong nakaraan.

Sa pamamagitan ng latest YouTube vlog, nag-react si Dasuri sa ilang pamba-bash na ibinabato sa kanya sa social media habang nagmu-mukbang ng Pinoy and Korean food with soju.

“Lately, nagkaroon ako ng maraming, maraming, maraming bashers but I still love myself,” saad ni Dasuri at bilang warm-up sa kanyang gimik, mga mabababaw na hate comments pa lang ang binasa sa kanya, pero ‘nung naging tipsy na siya ay doon na naglabasan ang maaanghang na salita laban sa dancer.

“Akala mo sikat!? Wala kang ngang 1M followers eh! Get a life b*tch! Umalis ka dito sa Pilipinas! Bruha ka @dasurichoi,” sey ng isang netizen.

Wika pa ng isang basher, “Wala na bang iba? [laughing emoji] Umuwi ka na Korea. Please? Thank you [red heart emoji].”

Nang marinig ‘yan ni Dasuri, inamin niya na ito ‘yung mga salita na ayaw na ayaw niyang marinig o mabasa at bigla na nga siya naiyak at ipinaliwanag kung gaano ito kasakit para sa kanya.

“When my life is really deep down, I went here and Filipinos, you guys, helped me to grow and you guys really helped me to be happy. I didn’t know Filipino culture, language. I tried my best to learn,” saad ni Dasuri.

“At the end of the day, you guys will say, ‘balik ka nalang sa Korea, uwi ka nalang, wala kang kwenta.’ Masakit talaga sa akin,” dagdag niya

Pero bandang huli ay tila bumawi si Dasuri at sabay sabing, “At the end of the day, ako ang mag-decide kung uuwi ako or hindi, so shut up!”