Bianca Umali going strong

Aminado ang aktres na si Bianca Umali na ang pagiging “exact opposite” niya sa kanyang nobyong si Ruru Madrid ang isa sa nagpapatatag ng kanilang relasyon.

Ayon sa dalaga, yun na umano ang sikreto kaya habang tumatagal ay mas nagiging solid pa ang pagsasama nila ng Kapuso Action-Drama Prince kahit na magkaiba sila lagi ng opinyon at desisyon.

“I think ‘yung magic ng relationship namin ni Ruru, is that we’re both are the exact opposite of each other, like one hundred percent. Kapag may problema kami, mga solusyon sa problema talagang magkasalungat so we really have to find a way kung paano kami magko-compromise na aayon o kakayanin ng mga sarili naming values,” sabi ni Bianca.

“Pero iyon nga, parang that’s what strengthened us kasi it makes us adjust for each other endlessly,” dagdag niya.

Nagpalitan naman ng mensahe sa isa’t isa ang Kapuso couple at ayon kay Ruru, sa kabila ng mga pinagdaraanan nilang pagsubok at sa mga taong nangnenega sa relasyon nila ni Bianca, mas pinipili pa rin nilang magpakapositibo.

“Hindi lamang patunayan namin ‘yung relationship namin sa kanila kung hindi para patunayan din namin sa isa’t isa na talagang we’re meant to be together,” sabi ni Ruru.

May mensahe naman si Bianca sa kanyang boyfriend.

“Mahal na mahal kita, alam mo iyon at alam lahat ng tao iyon, na ipinagmamalaki kita at hindi ako magsasawang gawin iyon,” sabi ni Bianca.