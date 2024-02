Batang nawawala natagpuang patay

Iniulat ng mga otoridad na isang batang babae na naiulat na nawawala ang natagpuang patay sa Maragusan, Davao de Oro.

Ayon sa mga ulat, Linggo umano nang magpaalam ang 8-anyos na biktima na aalis sandali pero hindi na siya nakauwi kaya iniulat na ng mga magulang sa otoridad na nawawala ang kanilang anak nitong Lunes.

Ayon kay Police Major Ariel Pascual, hepe ng Maragusan Municipal Police Station, dakong 2 p.m. ng Lunes nang matagpuan ang bangkay ng bata sa sagingan sa Barangay Magcagong.

Isang lalaki ang dinakip na umano'y nakita na huling kasama ng biktima.

Patuloy pa ang imbestigasyon para alamin kung pinagsamantalahan ang biktima.

Samantala, sugatan ang dalawang lalaki matapos humantong sa tagaan at saksakan ang kanilang away-videoke sa Zamboanga City.

Nangyari ang insidente sa Barangay Tumaga at ayon sa mga otoridad, kumakanta ang 29-anyos na lalaki sa videoke nang lumapit sa kaniya ang isa pang lalaki upang magamit ang mikropono para kumanta.

Hindi pumayag ang naunang lalaki, at humantong ito sa kanilang pagtatalo at maya-maya pa, kumuha ng itak ang pangalawang lalaki at tinaga ang unang lalaki.

Kumuha naman ng patalim ang unang lalaki at gumanti, bago sinaksak sa tagiliran ang kaniyang nakaalitan. Lasing umano ang mga lalaki, ayon sa barangay. Nakatakdang mag-ayos ang dalawa matapos makalabas sa ospital.