Kapag sinabing suntok sa buwan, ibig sabihin ay imposible. Hindi nga naman kayang suntukin ng ninuman ang buwan sa layo nito na 384,400 kilometro sa mundo. Tingin lang ang kayang maiparating ng tao sa buwan.

Subalit paso na ang kahulugan ng katagang ito mula pa noong 1969 nang marating ng tao ang mismong buwan at nakalakad pa sila sa ibabaw nito. Tinutukoy natin ang Apollo 11 mission ng National Aeronautics and Space Administration ng Amerika na unang nagdala ng tao sa buwan. Nauna si Neil Armstrong na yumapak sa buwan at sumunod si Edwin Aldrin mula sa lunar lander na Eagle, samantalang ang ikatlong astronaut, si Michael Collins, ay nasa spacecraft na Columbia na nasa orbit naman.

Huling may naglakad na tao sa buwan noong 1972, ang mga Amerikanong sina Eugene Cernan at Harrison Schmitt. Mula noon ay hindi na bumisita ang tao sa buwan ngunit hindi ibig sabihin na bumalik ang kahulugan ng suntok sa buwan.

Bakit? Dahil nitong Huwebes lamang ay isang pribadong kumpanya ang nagpalapag ng lander sa buwan, ang Odysseus ng Intuitive Machines. Pinondohan ng NASA ang nasabing biyahe, pati na ang rocket na nagdala ng spacecraft sa buwan mula sa Estados Unidos.

Ang kaganapang ito ay sumasariwa sa unahan o karera sa pagpunta sa buwan ng Soviet Union at Estados Unidos noong dekada 1960s. Bagaman naunang magpadala ng tao sa kalawakan ang Soviet Union, si Yuri Gagarin, humabol ang Amerika sa pagpapadala ng tao sa buwan at nagtagumpay naman ang Estados Unidos.

Ngayon ay muling nag-uunahan sa pagbalik sa buwan ang ilang bansa kabilang ang Tsina, India at Japan na pare-parehong nakapagpadala na ng lander sa buwan. Kaya naman nagpadala rin ang Estados Unidos ng lander nito na Odysseus. Ang Russia rin ay balak magpadala ng cosmonaut sa buwan.

Ang kasalukuyang karerahan sa papunta sa buwan ay hindi na lamang upang magpalakad ng tao sa lupa nito kundi sakupin ito ng buo at gumawa ng tirahan ng tao roon.

Kung mangyayari ito, ang katagang namamasyal sa buwan ay hindi na rin imposible. Sa pagperpekto ng tao sa pagbiyahe sa buwan, madali nang marating ang kapitbahay ng mundo sa kalawakan at para na lamang bumibiyahe sa eruplano patungo sa ibang bansa ang pagpunta roon.