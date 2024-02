San Juan solo ang liderato

Napigilan ng San Juan ang Marc Pingris-less Biñan at ipinalasap ang unang pagkatalo ng Tatak Gel sa PSL President’s Cup kasunod ng 78-74 panalo sa Filoil-EcoOil Center sa San Juan noong Sabado ng gabi.

Higit pa sa pagharap sa Biñan sa kauna-unahang pagkatalo nito sa torneo, ang San Juan ay umarangkada sa tuktok ng standings sa pamamagitan ng pagtatalo sa ika-14 na panalo sa 15 laro.

Bumagsak sa pangalawa si Tatak Gel na may 13-1 win-loss card.

Naramdaman ng San Juan ang presensiya nito sa defensive end sa ikatlong yugto, pinapanatili ang Biñan sa isang field goal lamang sa pitong minutong kahabaan nang lumikha ang Kings ng paghihiwalay.

Nanguna ang Kings ng hanggang 16 puntos, 61-45, sa 3:05 mark, sa likod ng 16-3 run kung saan ang dating manlalaro ng Philippine Basketball Association na si Dexter Maiquez ay uminit mula sa labas ng arko.

Nagtapos si Maiquez ng 19 puntos, kabilang ang apat na three-point shot.

Ngunit nang malapit nang alisin ng Kings ang Tatak Gel, binigyan ni Biñan si San Juan ng dosis ng sarili nitong gamot bilang depensa sa ikaapat na yugto.

Naghabol sa 58-71 may 6:03 pa ang nalalabi, nahawakan ni Biñan ang San Juan sa isang solong field goal lamang sa loob ng apat na minutong span, na nagresulta sa 10-2 run habang sina KG Canaleta, Tyrone Chan at Kenny Rocacurva ay nagsanib na puwersa para itulak si Tatak Gel sa loob ng lima, 68-73.

Ang pinakamalapit na Tatak Gel ay maaaring dumating sa loob ng dalawa, 74-76, mula sa isang Canaleta lay up may 35 segundo pa ang natitira at si Biñan ay nagkaroon ng huling pagkakataon na mapantayan ang bilang, ngunit hindi nakuha ni Jayjay Helterbrand ang isang runner, na nagbigay-daan sa San Juan na gawin itong dalawa. - laro ng pag-aari.

Hinati ni Michael Calisaan ang kanyang mga kawanggawa, ngunit matapos mapalampas ang kanyang ikalawang free throw sa huling tatlong segundo, naroon si Mike Malonzo upang agawin ang offensive rebound at ang batang manlalaro ay gumawa ng kanyang sariling split para selyuhan ang laro para sa San Juan.

Tinakbuhan ng Davao Occidental ang Cam Norte, 122-88, sa kabilang laro.

Nanguna si Justine Sanchez na may 22 puntos, gumawa ng 9-of-13 na pagtatangka mula sa field para pukawin ang mainit na pamamaril ng Tigers. Ang Davao Occidental ay pumalo ng 54% mula sa field (45-of-83) habang hawak ang Cam Norte sa 39% lamang (29-of-73).