Mahigit 100 Pinoy na nagbayad ng P15M para manood kay Taylor Swift walang nakuhang tiket

Mahigit 100 Pilipinong bumili ng tiket para sa "The Eras Tour" concert ni Taylor Swift sa Singapore na nagkakahalaga ng P15 milyon ang nabiktima ng scammer.

Ang mga biktima na bumili umano sa isang nagpanggap na tagabenta ng tiket ng Eras Tour ay nagreklamo na sa National Bureau of Investigation dahil wala silang natanggap na tiket para sa nasabing konsyerto sa Marso 2. Kabilang sa mga biktima ang aktres na si Sofia Pablo.

Sa isang post sa Facebook, nag-ulat si Sofia ng isang post tungkol sa scam at sinabing, "I'm one of the 100 victims," ayon sa ulat ng "24 Oras Weekend" kahapon.

Nagulat si Sofia nang malaman niyang maraming fans ang na-scam ng pekeng nagbebenta.

Kabilang rin sa mga biktima si Maria (hindi niya tunay na pangalan), na nagbayad umano ng P98,000 sa scammer para sa apat na tiket.

"Nahanap ko siya doon sa group, 'yung sa ERAS tour group. So, um, nag-post naman kami doon. Parang, pa-vouch po. Parang, legit ba to? Tapos, nakita ko, may mga nag-vouch sa kanya," pahayag ni Maria, ayon sa ulat ng 24 Oras.

Isa pang biktima ang nawalan naman ng P400,000.

Samantala, naniniwala si Jenny* na maraming tao ang nasa likod ng scam, dahil hindi kayang isakatuparan ng isang tao ang panloloko nang mag-isa.

Ayon sa ulat, nagpadala ng ID at selfie ang scammer sa mga biktima para patunayan ang kanyang pagiging lehitimo. Nakipagkita pa siya sa ilan sa mga biktima para pirmahan ang kontrata ng pagbebenta na nagsasaad na maaaring idemanda siya ng mga mamimili kapag nabigo siyang ibigay sa kanila ang tiket.

Nitong nakaraang linggo, nang ilabas ang dapat sana'y ticket ngunit hindi maibigay ng scammer ang mga ito dahil may problema siya sa authorized seller kung saan niya bibilhin ang mga ticket.

Nagsampa sa NBI ng kasong estafa laban sa scammer ang mga nabiktima.

Si Taylor Swift ay magiging headline ng anim na sold-out na palabas sa Singapore—ang tanging bansa sa Timog-Silangang Asya na pagtatanghalan ng The Eras Tour—mula Marso 2 hanggang 4, at Marso 7 hanggang 9.