Catriona Gray at Sam Milby, hiwalay na nga ba?

Putok na putok sa Ekis ang chika na si Ms. Universe 2018 Catriona Gray at artistang Sam Milby, wasak na ang engagement, hindi na matutuloy ang kasalan.

Ang nakakabaliw na aspekto sa chikang ito, hindi ito diumano at hindi rin alegasyon, Siyento porsiyento ang pananalig ng mga daldalkina at katkatera sa kilabot na social media site na tunay at hindi kuryente ang usapin.

Si master Samuel Lloyd ang ngingusong nagka-cold feet sa kasunduang pakasal kay Catriona Elisa. Ang paliwanag nito, hindi pa siya handang magpakasal.

Ay! Ganun ba talaga ginoong Milby? Ikaw ang nag-alok na pakakasalan mo ang Philippines’ best Miss Universe ever tapos ganiyan lang kababaw ang dahilan?Hindi pa handang bitawan ang pagiging binata? Eh bakit ka pa nagdramara na alukin si Queen Cat na magpakasal?

Para sa publisidad at para maramdaman mo ginoong Milby na may saysay at wawa ka pa sa showbizlandia? Para itaas muli ang neither here nor there na estado ng iyong karera sa kasalukuyan? O gimik na naman ito para mapag-usapan ka, kasi ngayong di na tuloy ang kasal, tiyak na mailalabas na naman ang can of worms mo na alam na alam na natin kung ano ang nilalaman.

Kay Queen Cat, kung sumang-ayon ka na maging magkaibigan pa rin kayo kahit hindi tuloy ang pag-iisang dibdib, choice mo yan. Pinili niyong dalawa. Kaya pangatawanan niyo ang pakikiplastikan sa isa’t-isa.

Sa true lang Queen Cat, you deserve better than Sam MIlby. Ngayong malaya ka na sa lalaki na hanggang ngayon eh pinagtatalunan at pinag-dedebatihan kung may angking kakayahan sa pag-arte, naway ang susunod mong mangingibig ay tunay na prinsepe na ang hatid sa iyo ay walang kapantay na kaligayahan at pagmamahal na may kasama pang true love’s kiss, hindi ba naman?

***

Ang isa pang mainit-init pang chika, ang sinasabi na hindi lang pagkakataon, kungdi siguradong-sigurado na “sa hinahaba-haba ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy” nina Bea Alonzo at Dominic Roque!

Yes oh yes. Maugong na maugong at may mga talakerang niluluto ang recipe na maayos na ang mga gusot, lukot at sigalot sa dating magsing-irog at ito na nga, mas mangingibabaw ang pagmamahal.

Kung totoo ito, eh di mabuti para sa dalawa. Tunay na pagmamahalang ang nangingibabaw at nagwagi.

Kung kuwentong nagmula lamang sa beking pinabili ng suka sa kanto na kung umasta ay pantas at alam ang mga tunay na kaganapan kina Phylbert Angeli at Dominic Karl, gising sa ilusyon, mga sis. Baka kaya ang mabuhukan at hindi niyo kayanin ang bashing at hating na ipupukol sa inyo pag napagtanto na imbento ang sinasabi niyo BeaDom balikan, huh!

Ang aabangan ko talaga, kung true, kung paano na naman gagawing content ito ni Bea Alonzo sa kanyang YouTube Channel. Para sa views at subscribers pa more, siempre! Hahahaha! Asan na ang kiyeme latik na “privacy” at “respeto”?

Hay naku! Look na lang tayong lahat sa sky, kausapin natin ang buwan o kaya hintayin na magparamdam si Zaido at mga Pulis Pangkalawakan, huh!