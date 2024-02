Zeinab Harake galante talaga

Lumabas kamakailan ang mga ulat na nagregalo umano ang vlogger at aktres na si Zeinab Harake sa boyfriend niyang si Ray Parks Jr. ng isang at least P900,000 worth na mamahaling relo na Rolex na talagang hinanahap pa ng vlogger sa Hong Kong.

Ayon kay Zeinab, hirap na hirap siya na mag-isip kung ano ba ang kanyang ireregalo kay Ray dahil bukod sa Valentine’s ay birthday rin nito.

“Akala ko ako ‘yung mahirap regaluhan pero nakatagpo ako ng katapat, si Daddy Ray ‘yun. Ang hirap niyang regaluhan. Ayoko rin talaga sanang bigyan siya ng ganoong regalo pero wala e. Parang nili-lead ako para ‘yun ang iregalo ko kasi sobrang hilig ni Daddy Ray sa watch. Bumili ako ng Rolex sa Hong Kong. Grabe ‘yung pinagdaanan ko para lang mahanap ‘yang chocolate Rolex na ‘yan,” saad ni Zeinab.

Kaya raw ito ang napili niyang color ay dahil gustong-gusto niya ang kulay ni Ray.

“Sobrang in love ako sa kulay niyang moreno. ‘Yung black na color na meron siya, siguro ‘yun yung number 1 na nakapagpa-inlove sa akin. Kaya ‘yung watch talaga na pinush ko, nakarating pa ako ng Hong Kong dahil doon sa color na ‘yun,” sabi pa ng vlogger.

Inakala pa nga ni Ray na prank ang regalo ni Zebby nang makita niya ang paper bag ng mamahaling brand ng relo.

“Grabe ka naman. Grabe naman to. Seryoso ka? That’s crazy!” ‘di makapaniwalang sabi ni Ray kay Zeinab.

Super happy ng basketbolista at kahit suot na niya ang relo ay wala pa ring mapagsidlan ang kanyang tuwa sa natanggap.

“As in speechless ako. Thank you so much, mahal. You don’t have to but…” dagdag sabi pa ni Ray kay Zeinab.

Pasabog pa ng vlogger, siyam na store pa ang kanyang pinuntahan para lang mahanap ang rare color ng relo.