Sara G at Mommy Divine bati na

Marami ang na-happy na nagkasundo na at nagkabati na sina Sarah Geronimo at Moommy Divine.

Ayon sa chika, ang Viva head na si Boss Vic del Rosario ang namagitan para magkabati ang mag-ina na taon na ang binilang na hindi nag-uusap. Matagal nang walang communication sa pagitan nila na nagsimula noong magpakasal nang palihim si Sarah kay Matteo Guidicelli.

“It’s that true happy for me for my idol.”

“I admire Sarah for what she done to marry Matteo bec she’s already in the right age to decide for herself. Besides. Matteo is a good man and came from a good family.”

“Mabuti naman! Sarah Geronimo has reconciled with her mother.”

“Thank you lord … magina yan .. hopefully true… para masaya ang buhay nila at more blessed si sarah and matteo … god bless them to be happy and to be good both side.”

“Kong totoo thanks to the lord! Sana tuloy tuloy na ang pagmamahalan nila as family, good luck sa inyo at k sarah.”

***

Hindi napigilan ng starlet na si RR Enriquez na sumawsaw sa issue na kinasangkutan nina Dominic Roque at Cristy Fermin.

Nagbanta kasi ang kampo ni Dominic na dadalhin sa korte ang usapin matapos ang pasabog na chika ni Cristy sa kanyang online show.

Sa recent post ni RR sa kanyang Instagram account, nagbigay ng mahabang aria ang Sawsawera Queen.

“As a Sawsawera Queen Because I’m bored. Ayan tayo Nay Cristy eh. That’s what you get for making Sawsaw with NO HEART CHERET. Ako I stongly believe na possible naman talaga na ang owner ng pinag rirentan ni Dominique is a politician or a friend. But that doesn’t mean na benefactor mo na agad yun… JuicekoLord!!!” say ni RR na obviously ay ipinagtatangggol si Dominic.

“Madami naman talaga na ganyan, nagpaparent kasi maraming property and then ang mga naka rent is kaibigan nila. But that doesn’t mean na may something na JUICEKOLORD ulit. Example yung friend ko she’s renting a place dun sa bestfriend ng boyfriend nya. So alam nyo yun? Minsan ganun talaga. Everyone has the right to rent a place especially if pinaparent mo yun. Kakalowkah. Parang ang hirap na pala mag rent ngayon. Maiissue ka… Oh ngayon alam nyo na? Para maiwasan ang chismis na ganyan.. Bumili na lang para hindi na mag rent,” dagdag pa niya.

“Kaso kapag bumili ka another issue naman. Saan kumuha ng pambili. Ayayay. Ang hirap kumilos. Kaya if I were you Dominique hayaan mo na sila isipin ang gusto nila isipin. What important is you know yourself better than anyone else… BYE,” pagtatapos niyang sabi.

***

Nagpakulay red ng buhok ang It’s Showtime host na si Anne Curtis at big deal iyon sa kanyang mga followers sa kanyang Instagram account kung saan ipinost niya ang ilang photos.

“In my Red era,” caption ni Anne sa kanyang photos.

Kaaliw anag mga reaction ng followers ni Anne. Love na love nila ang It’s Showtime host.

“Parang si Jean Grey ng Marvel.”

“Kala ko si Dua Lipa.”

“TUMATANDA KA BA???? Love you.”

“Hay Naman , parang ko tuloy magpacolor Ng hair.”

“but the atomic blonde era made u look like a hollywood celebrity!!”

“Gonna tell my kids this is Dua Lipa.”

“Wait lang kakableach pa lang namin dahil sa blonde look mo madam.”

“Ms. Anne, inilabas ko yung anak ko nung Sabado para maging kabirthday mo!”