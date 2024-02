Maris Racal todo-suporta kay Rico Blanco

That was her caption sa kanyang IG photo.

Sinuportahan din si Maris ng kanyang mga kasama sa Can’t Buy Me Love na sina Kaila Estrada at Darren Espanto na nanood ng show kasama siya. Nanood din ang Kapamilya stars na sna RK Bagatsing at Jane Oineza.

Ang daming nag-react sa post na iyon ni Maris.

“Irene, di ka man lang namigay ng ticket. mayaman naman ang pamilya niyo. kasama mo pa si Bettina.”

“di namigay ng ticket kaya dasurb mabato ng bag ni Caroline.”

“Halatang halata namin mare kung sinong bias mo sa Rivermaya! Hahaha cute mooo supportive jowa.”

“Tanggal ang angas ng isang Rico Blanco HAHAHAHAHAHA cutie mo kahit kailan Maris!!”

“ang supportive mo bebe, congrats sa successful reunion concert ng babe mo yiiie.”

Kaloka si Ivana Alawi, ha. Ayaw talagang pakabog.

Mamimigay lang naman siya ng Taylor Swift concert ticket na gaganapin sa Singapore.

Sa isang Instagram post, sinabi ni Ivana na she will announce the winner on February 22.

Bongga ang offer ni Ivana dahil walang gagastusin ang kanyang masuwerteng mapipili dahil libre lahat from airfare, hotel, food. Talagang all-expense paid trip ito ha.

“Taylor Swift ticket Pamigay + All expense paid sa Singapore!!!” say ni Ivana sa kanyang

Instagram post.

“Ang iisipin mo na lang ay ‘yung pagbi-video mo at pag-e-enjoy kapag nanonood ng idol nating si Taylor Swift. All you need is a valid passport, kailangan ninyong bumiyahe dahil nasa Singapore ang concert ni mareng Taylor Swift,” say pa niya sa video.

“Napakadali guys. All you have to do is follow me on Facebook, Instagram, Youtube and Tiktok. All you have to do is share this video, put your favorite Taylor Swift lyrics.”

Of course, ang daming nag-wish na sila ang mapili para sa Singapore concert ni Taylor Swift.

“IVANA IKAW ANG THE BEST YOUTUBER, MODEL LAHAT NAA. PLEASE LET ME WIN SIMULA BATA MAHAL KO NA SI TAYLOR. LAHAT NG KANTA NYA KABISADO KO. LOVE YOU IVANA SUSUSPORTAHAN KITA HANGGANG MAMATAY.”

“Sana mapili ako ate @ivanaalawi pang birthday gift ko sana this Feb.24, 2024. “It’s a love story, baby just say YES” ate Ivana.”

“I once believed love would be burning red, but it’s golden like daylight fun po ako kasama sa concerts Ms Ivana.”

“Sana Ako mapili first time kpo makapunta sa sa Singapore.”

“Hala sobrang ganda nag opportunity Neto grabe sana mapili Ako lahat ng social media naka follow Ako and I’m your always number 1 fan at sobrang fan Ako ni Taylor my favorite songs is love story “Romeo save me “ I hope mapili Ako gusto ko talaga maka attend sa concert ni Taylor and also Makita SI idol Ivana sobrang idol kapo ng asawa ko sobrang matutuwa un pag napili Ako and eto nga nangangarap Ako mapili sana mapansin Ako ni idol bubbles.”