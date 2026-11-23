Legarda, ikinatuwa ang bagong voucher law upang maibsan ang siksikan sa mga silid-aralan
Ikinatuwa ni Senador Loren Legarda ang pagkakalagda ng Republic Act No. 12327 o ang Basic Education Voucher Assistance (BEVA) Act bilang tugon sa patuloy na siksikan sa mga silid-aralan at kakulangan sa pasilidad ng mga pampublikong paaralan sa bansa.
Ayon sa Second Congressional Commission on Education (EDCOM II), umabot sa 147,347 ang kakulangan sa silid-aralan sa Pilipinas noong Setyembre 2025, habang 1,889 paaralan ang nagpatupad ng double o triple-shifting noong School Year 2024–2025. Nagsilbi si Legarda bilang may-akda, co-sponsor, at Senate conferee sa Bicameral Conference Committee para sa naturang batas.
“Hindi dapat maging hadlang sa pagkatuto ng ating mga anak ang kakulangan sa silid-aralan. While we continue building more classrooms, we must also find practical ways to give children access to schools where they can learn properly. This law allows us to make better use of available spaces in private schools, especially for learners who need assistance the most,” ani Legarda.
Sa ilalim ng BEVA Act, makatatanggap ng voucher mula sa pamahalaan ang mga kuwalipikadong mag-aaral para sa pag-aaral sa mga kalahok na pribadong paaralan, na prayoridad ang mga mula sa mahihirap at low-income na pamilya na apektado ng siksikan o walang malapit na pampublikong paaralan; sisimulan ang pagpapatupad nito sa kindergarten at elementarya sa School Year 2027–2028.
Iginiit na ni Legarda sa kanyang co-sponsorship speech noong Marso 16, 2026 at matapos ang bicameral approval noong Hunyo 2026 ang pag-uugnay sa mga mag-aaral at bakanteng silid-aralan sa mga pribadong paaralan, kasabay ng pagpapababa sa student-to-teacher ratio.
“Hindi sapat na may paaralang mapapasukan ang isang bata. Mahalaga rin na may sapat na espasyo, oras, at atensyon ang bawat mag-aaral upang tunay na matuto. By expanding educational choices, we can help families find suitable learning environments for their children while easing the pressure on overcrowded public schools,” dagdag niya.
Itinatag din ng batas ang Bureau of Private Education sa ilalim ng Department of Education (DepEd) para sa quality assurance, laban sa pekeng voucher claims, at regular na pagsusuri sa halaga ng voucher, habang iginiit ni Legarda ang patuloy na pagtatayo ng mga pampublikong silid-aralan.
“Ang tunay na sukatan ng batas na ito ay ang dami ng batang matutulungang makapag-aral nang maayos. We must ensure that assistance reaches those who need it most, that participating schools provide quality education, and that our efforts to address classroom shortages continue. Every Filipino child deserves a place to learn and a fair chance to succeed,” pagtatapos ni Legarda.