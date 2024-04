Wembanyama pinataob ang Knicks sa 40 puntos, 20 hakot

Umiskor ang star rookie ng San Antonio na si Victor Wembanyama ng 40 puntos at humakot ng 20 rebounds para tulungan ang Spurs na makayanan ang nakamamanghang 61-puntos ni Jalen Brunson ng New York at manaig laban sa Knicks, 130-126, sa overtime sa National Basketball Association nitong Biyernes.

Sa ipinakita ng Pranses, siya ang naging unang rookie na nagtala ng 40 puntos at 20 rebound sa isang laro mula noong si Shaquille O'Neal ay tumira ng 46 at kumuha ng 21 rebounds noong 1993.

Nagdagdag ng pitong assists, dalawang steals at isang blocked shot ang 20-anyos na binate habang sinisira niya at ng Spurs ang career night ni Brunson -- na isang puntos lang ang kulang sa itinakda ni Carmelo Anthony noong 2014 na siyang record sa koponan.

Nakuha ni Brunson ang ikalimang pinakamataas na puntos sa kabuuan nitong high-scoring season, ngunit napalampas niya ang potensyal na go-ahead na three-pointer may 5.4 segundo ang natitira sa overtime.

Ang three-pointer ni Wembanyama sa nalalabing 1:12 sa overtime ang naglagay sa Spurs sa harap, 128-124.

Matapos gumawa ng dalawang free-throws ang Spurs guard na si Tre Jones sa nalalabing 1.1 segundo, nakagawa si Wembanyama ng steal at natapos na ang oras.

Ang Spurs, na nanalo sa ikatlong sunod na laro sa unang pagkakataon ngayong season, ay umiskor ng 74 puntos sa unang kalahati at nanguna sa halos buong gabi.

Ngunit ang Knicks, na pinalakas ng 38 second-half points ni Brunson, ay nasungkit ang liderato sa unang pagkakataon nang ang three-pointer ni Donte DiVincenzo ay ginawa itong 113-112 may 4:39 na nalalabi sa regulasyon.

Matapos itabla ni Wembanyama ang score sa 119-119, sa pamamagitan ng alley-oop dunk, muling inangat ni Brunson sa isang basket ang Knicks, 121-119 may 1:14 pang oras sa regulasyon, ngunit gumawa si Wembanyama ng dalawang free throws para puwersahin ang overtime.